航港局今（17）日表示，新冠肺炎重創澎湖、日月潭、漁人碼頭、石門水庫等觀光地區的載客小船經營業者，為協助紓困，已爭取補助全國424艘載客小船業駕駛及助手薪資每人、每月2萬元、為期3個月，預計受補貼人數將近1,000名。

航港局表示，經交通部長林佳龍向行政院努力爭取，將提供全國經營載客小船業者紓困方案，補助每艘載客小船所聘僱駕駛及助手薪資，每人每月補助2萬元、共發3個月，以行動力挺業者於疫情期間，維持公司基本營運並持續穩定發放薪資。

航港局局長郭添貴指出，航港局先前已專程赴澎湖縣，拜會相關載客小船業者，及日月潭渡船遊艇商業同業公會理事長王英生，得知業者營運確實受疫情嚴重影響，澎湖地區載客小船載客率約降低90%，日月潭部分更是幾乎沒有任何旅客，因此立即大力爭取紓困所需之相關經費，將在紓困辦法獲行政院核定後立刻公告實施。

(工商 )