今年51歲知名演員陳俊生，在1990年代曾有「台灣第一男模」封號，當年靠著演出金牌製作人楊佩佩戲劇《今生今世》等作品，在兩岸三地打開知名度，近年他轉行當記憶課程講師，不過因疫情關係停課，今年1月23日返台休息「放長假」，今特地赴楊佩佩所開設「春申食府」浙江菜餐廳站台敘舊，期望在疫情當前，不管觀光業、餐飲業或培訓業都能度過難關，呼籲大家防疫期間，也要逐步恢復正常生活。

陳俊生當年演出資深製作人楊佩佩（左）戲劇《今生今世》走紅兩岸三地，成為一線男星。（盧禕祺攝）

受到疫情影響，陳俊生表示大陸小朋友從寒假到現在還沒上課，可能直接要下學期上課，近年晉升講師的他，記憶教學版圖轉至中國，每年收千名學生，陳俊生說，「我是有課才開，到五星級酒店租場地上課，雖然停止營收但沒有固定支出」，此外也改由線上教學，笑說「還好我演戲，在楊姐培訓下，誰能教的贏我啊？」更坦言感謝楊佩佩「非常感念她，我在大陸知名度，都是拍楊姐的戲出來的，很多家長是我的粉絲，看到我很有親切感，也把小孩交給我」。

記憶課程受歡迎程度，陳俊生透露每場都是千人、萬人規格，笑稱「把演講會當演唱會在做」，尤其演唱會一張門票300、500人民幣，「我的課更貴」，雖許久未有幕前新作，但陳俊生說「我把舞台變講台，劇本變課本，以前走過的腳步沒有浪費」，一番道理讓一旁楊佩佩聽了不禁讚嘆「好久不見，你口才變很棒耶」。

今年51歲陳俊生駐顏有術。（盧禕祺攝）

雖年過半百但臉上完全沒有歲月痕跡，感情世界依舊讓人相當好奇的陳俊生，坦言目前有個交往3年、高挑168公分的四川女友，兩人近期因為疫情關係，已有3個月未見面，只能透過視訊傳愛，是否認為遠距離辛苦？陳俊生笑答「距離產生美感」，至於未來是否有結婚計劃？陳俊生搖搖頭「沒想法，對方有結過一次婚了，離過婚的女生對結婚沒有這麼大的興趣。」

(中時 )