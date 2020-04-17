新冠疫情持續在全球延燒，許多產業都因此受到衝擊，其中航空、觀光業更是首當其衝，而國泰航空決定將駐美國空服員外站關閉，預計一共將影響286名駐美空服員，相關基地人員也會遭到裁員，最後上班日是今年6月20日。

國泰航空早在3月初時就宣布，關閉於溫哥華的空服員外站，當時影響人數達147名員工，當時公司就表達會跟工會進行溝通，不過現在又傳出因為國際航班大減的關係，將要關閉在美國的外站。

根據《香港01》報導，國泰機艙服務部總經理毛潔瓊發出內部信，宣佈將會全面關閉美國機組人員基地，就連相關基地人員也都會遭到裁員，而國泰在紐約、洛杉磯及舊金山都設有空服員外站。

毛潔瓊表示，4月份旗下從香港飛往美國的班機，每周僅剩2班飛往洛杉磯，而3月時客運量只剩下約一成，因此預估本月運量將會小於1千人，所以在4-5月時，打算只營運約正常運力3%的基本航班。

而國泰航空表示，未來數個月將會盡量減少開支、保留現金，使用一切可行措施度過這場危機。

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(中時電子報)