行政院昨天舉行紓困振興方案「個人紓困措施」記者會，金管會主委顧立雄表示，為協助規模50萬人左右的小規模營業人進行簡易核貸，未來將改採簡易式評分表，千億元協助措施最快下周上路。政務委員龔明鑫今天在行政院紓困記者會表示，蘇揆已拍板，下周就會實施。

中小企業有401報表，但小規模營業人沒有401報表，金管會主要是跟信保中心做簡易式評分表，根據有稅籍登記的小規模營業人登記期間，跟聯徵中心協調放寬評分值後，讓8成5左右的小規模營業人合於資格 。

龔明鑫表示，蘇揆已核定簡易核貸，將以單一窗口辦理，7天內可完成核貸。這項貸款年利率1％。小規模營業人仍可申請0.845％的利息補貼，核准後等於利息只要0.155％。

另外，龔明鑫也說，財政部推出的國有非公用土地降租2成，原先工業園區及加工出口區並未納入，現在廠商可以二擇一，選擇降租或延緩繳納。

針對2000億轉融通貸款部分，龔明鑫也說，目前有25家銀行開辦，包括公股銀行台銀、合庫、兆豐、華銀、土銀、台企銀、彰銀、一銀、輸銀等9家，民營銀行中信、新光、元大、玉山、永豐、台新、台北富邦、國泰世華、日盛、安泰、遠東、聯邦、上海、台中、京城、陽信等16家。

(中時 )