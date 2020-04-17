十三屆全國人大常委會第五十次委員長會議今天（17日）上午在北京人民大會堂舉行，栗戰書委員長主持。會議決定，十三屆全國人大常委會第十七次會議4月26日至29日在北京舉行。會議中將決定今年時間已延後的全國兩會何時舉行。

新華社報導，委員長會議建議，十三屆全國人大常委會第十七次會議審議固體廢物污染環境防治法修訂草案、公職人員政務處分法草案、生物安全法草案；審議全國人大農業與農村委員會關於提請審議動物防疫法修訂草案的議案；審議國務院關於提請審議著作權法修正案草案的議案；審議中央軍事委員會關於提請審議人民武裝警察法修訂草案的議案。

委員長會議建議，常委會第十七次會議審議國務院關於提請審議關於授權國務院在中國（海南）自由貿易試驗區暫時調整實施有關法律規定的決定草案的議案、關於提請審議批准《中華人民共和國和巴基斯坦伊斯蘭共和國關於移管被判刑人的條約》的議案；審議國務院關於2019年度環境狀況和環境保護目標完成情況與研究處理水污染防治法執法檢查報告及審議意見情況的報告、關於農村集體產權制度改革情況的報告；審議全國人大常委會法制工作委員會關於強化公共衛生法治保障立法修法工作有關情況和工作計劃的報告；審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；審議中央軍事委員會關於提請審議批准增補人民解放軍選舉委員會成員的議案；審議有關任免案等。

委員長會議上，全國人大常委會秘書長楊振武就常委會第十七次會議議程草案和日程安排等作了彙報。全國人大常委會有關副秘書長，全國人大有關專門委員會、常委會有關工作委員會負責人就常委會第十七次會議有關議題作了彙報。

委員長會議還審議了2019年全國人大常委會組成人員聯繫全國人大代表工作情況的報告。

全國人大常委會副委員長王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更·依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華出席會議。

＃十三屆全國人大常委會第十七次會議 ＃全國兩會

(中時 )