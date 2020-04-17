新冠肺炎疫情延燒，民眾減少出入公共場合，許多人則選擇開放空曠的海邊享受垂釣樂趣，台東縣有位民眾到南田海邊釣魚，他拿著釣竿大力一甩，鉛錘拉著釣線劃出拋物線飛向大海，一落入海中不久手中就傳來「沉重感」，心想沒那麼幸運吧急忙收桿，隨著「獵物」越拉越近竟是2隻大白海鳥，讓他不經看傻了眼。

台東有著得天獨厚的自然景觀，三仙台、烏石鼻、石雨傘不只風景絕佳更是海釣絕佳釣點，每逢假日總吸引不少釣客前來「試手氣」，盼能拉中「大物」滿載而歸。

這名釣客跟友人前往台東南田附近海岸釣魚，他信心滿滿手持長桿用力朝著海面上一拋，釣魚線畫出一道弧形落入海面，過了不久手中傳來沉重感，心想「終於上鉤了！」

急忙捲起手中的捲線器，捲阿捲阿「獵物」逐漸被拉進岸邊，仔細一瞧竟然是「一箭雙鵰」，但釣起的不是魚兒竟然是2隻飛鳥，友人見狀還笑著說，「雙勾、雙勾，海裡游的、天上飛的都有辦法」實在是太厲害了。

釣客則無奈的搖著頭，大物級魚兒變成2隻小白鳥，內心滿是失落，但這也是他第次釣魚釣到鳥，奇特的經驗堪稱史上第一。

(中時 )