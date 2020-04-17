為感謝太平區公所第一線防疫人員不辭辛勞堅守崗位，慈明高中17日贈送數百份香皂為其加油打氣。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

北區邱厝里18日請民眾免費喝養生飲、500份口罩免費領取。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

歡慶台灣連續零確診！台中市有社區及業者推出「零確診」活動；除了民眾送養生飲，逢甲商圈有「第2件0元」優惠；集結地方愛心，另送飲料、甜點及肥皂，為醫護、防疫人員加油打氣，集氣邁向天天零確診。

逢甲商圈主委王朝藝指出，台灣3度零確診，讓商圈人潮逐漸回籠現象，攤商、店家為之振奮，商圈推「防疫感恩活動」，只要公布零確診，當天與翌日，民眾載口罩至逢甲商圈指定店家、指定商品，即享「第2件0元」優惠。

「真的好開心！」北區邱厝里長高敏裕說，里民天天關注台灣疫情狀況，每次確診人數增加就很擔憂，近來傳出「零確診」好消息，讓原緊繃的心可放鬆，樂見台灣防疫有成，18日請民眾免費喝養生飲、500份口罩免費領取。

為感謝太平區公所第一線防疫人員不辭辛勞堅守崗位，慈明高中17日贈送數百份香皂為其加油打氣，區長許貴芳代表發放，並頒發市府防疫獎勵禮券慰勞防疫第一線民政人員的辛勞。

慶祝零確診，85度C、全家、迷客夏有送飲料活動；另為醫護人員加油，防疫期間，逢甲商圈甲文青茶飲及朝藝私房蛋糕，捐贈百份茶點飲料，分別送中部7家醫院，第一線醫護人員使用，為社會盡一份心力，共同抗疫。

(中時 )