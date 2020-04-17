慶祝台灣本周二度零確診，麗寶Outlet Mall向第一線人員致敬，同時也感謝全民共同防疫，4/18、4/19館內推出「第二件0元」促銷活動，包括港點大師13香大閘蟹、CAPATINA義式雙重口味冰淇淋、還是翰林茶棧指定品項第二杯通通享0元優惠，超過20家餐飲品牌響應第二件享0元優惠案；部分品牌推出加1元送一件促銷。

此外，麗寶Outlet購物商場4/18同步開打「麗寶媽咪節」活動，按摩椅、殺菌機、內衣、鍋具、牛仔褲等眾多商品買一送一，全館祭出滿3,000抽萬元購物金；5/10母親節當天更加碼「你寵媽我買單」抽獎活動，買3,000送3,000、買10萬送10萬，買多少就送多少同額麗寶購物金。

4/18-5/10全館舉辦「麗寶媽咪節：你寵媽我買單」活動，暢銷商品如按摩椅、美腿機大打促銷戰，例如TOKUYO、高島指定款按摩椅買一送一；嘉儀電器推出AirFree空氣殺菌機買一送一。

另外，方便折疊，輕巧聞名的Longchamp尼龍包下殺7折；女性內衣品牌思薇爾、曼黛瑪蓮、牛仔品牌LEE、BOBSON等眾多品牌，超過百樣商品都享買一送一優惠。

此外，鍋具第一品牌Tefal推出特厚陽極單柄炒鍋（34cm）加1元多一件；CONCERN康生同步推出寵i美足按摩腳機，加1元就能一起將按摩枕帶走。

(工商 )