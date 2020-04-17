徐若瑄（Vivian）去年開心宣布順利畢業於世新大學上海MBA境外碩士在職專班，修讀公共關係暨廣告。不過，近日有網友爆料，表示徐若瑄的碩士論文竟是研究自己，引發熱議，對此，世新公共事務處應主任表示「學位審查過程都是透明公開，有符合程序的」。

她的指導教授許安琪聲明表示著作係屬技術報告，有關徐若瑄所著之「互聯網時代藝人轉型策略之初探性研究：以徐若瑄為例」，係為碩士學位技術報告。徐若瑄為藝術類之從業人士，依據學位授予法之規定，其撰寫技術報告以取得碩士學位。技術報告強調實務應用之價值，非同於一般碩士論文強調理論之創新，兩者有本質之不同，及個案挑選之代表性。徐若瑄之著作旨在提供藝人轉型之策略參考，以其於演藝圈發展的多元化且深耕超過30年，實具有研究之選樣代表性。

最後提及研究方法採自述法（Self-narrative research）「自述法（Self-narrative research）是一種社會科學研究方法，又稱為「自我敘說」或「自我敘事」的研究。許多碩士在職班的論文以研究者自身所處之機構（公司或企業）或場域為研究主體（以某某企業或品牌為例），即為此例。徐若瑄之著作係以「徐若瑄」此一品牌IP做為研究標的，論述此品牌轉型策略之歷程。為求嚴謹，兼以深度訪談法，邀訪參與此品牌轉型過程之老協珍和Bio-essence的專業經理人，足見徐若瑄之著作符合技術報告之研究規範。

(中時 )