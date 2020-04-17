蘋果(Apple) 平價新 iPhone SE 登場！Yahoo奇摩購物中心與Yahoo奇摩超級商城推出全新iPhone SE 開放登記預購！即日起至4/22前於Yahoo奇摩購物中心搶先登記預約 iPhone SE，不僅可優先取得4/24首波搶購資格及開賣推播通知，更有機會抽中市價790元的BONE頸掛手機綁。

針對新 iPhone SE 活動，即日起至4/22前搶先登記預約者，不僅機會抽中市價790元的BONE頸掛手機綁，4/24-5/3下單購買還有機會以1元將 iPhone SE 新機帶回家，將共抽出3名幸運得主，4/20-4/30刷花旗信用卡消費滿1萬元再送1000超贈點(1點=1元)，購買舊機也同步享千元降幅優惠！

Yahoo奇摩超級商城『神腦生活官方旗艦店』iPhone SE系列新機則與官方同步於今天(4/17) 20:00開放預約，購買新機滿百元送1超贈點、加碼再送包膜優惠券，刷匯豐及日盛信用卡最高送1500刷卡金、刷Yahoo聯名卡再享3％回饋；此外，針對舊機也同步推出iPhone 11降價千元活動。

(中時電子報)