永信(3705)下午參加證交所業績發表會，面對全球新冠肺炎疫情來勢洶洶，集團有9個橫跨美、中、日、台及南亞的製造及營運基地，發言人簡志惟副總指出，集團有成立跨公司防疫資訊分享平台，各地方的庫存都進行審識原料，近期皆有提高原料庫存，至於備源量要增加多少皆會討論，至於跨公司物料及運輸也都會在防疫平台上分享。

今年初爆出新冠肺炎疫情，全球都無法倖免，簡志惟表示，大陸法規不斷提升及疫情影響原料藥價格不斷上漲，近期有提高原料的庫存，原先庫存量大約是3個月，是要增加至6個月還是1年都正在討論中。

簡志惟說，集團已立足美中兩大市場，去年中美貿易戰打得火熱，今日疫情又漫延至全球，這也使得生產在地化或供應鏈回美的當地政府要求，目前在美國及大陸皆有生產及銷售一條龍工廠及公司，可即時應變中、美市場變化及中美雙報的優勢。

目前美國仍是學名藥排名第一的市場，簡志惟說，今年在美國可以拿到新的許可證及上市，集團在日本、東南亞市場穩定成長，在歐洲區，在英國、西班牙、義大利等現僅有經銷商，未來將持續深耕正積極規劃布局當中。

(時報資訊)