中選會通過罷韓案 確定6月6日舉行投票 17:252020/04/17 中時電子報 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中選會今(17)日召開罷韓案召開委員會審議，正式審議通過，待公告後60天內就會舉行罷韓案投票，時間將定在6月6日。 (中時電子報) #中選會 #罷韓案 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 中小銀行成長動能強 上海、安泰銀 首季績效按讚 04:102020/04/14 金融．稅務 狼師性侵國中女學生 判賠100萬元確定 07:312020/04/14 社會 本周變數多 投顧：逢低布局 聚焦3族群 09:152020/04/14 財經 國防大學咳嗽送醫學員採檢確定陰性 引虛驚一場 11:232020/04/14 社會 小燈泡命案嫌王景玉逃死確定 法務部長：將檢討現行法規 16:402020/04/15 社會 王景玉確定逃死 宅神2句話重轟法官 19:082020/04/15 生活 罷韓案 王世堅激動：韓營怎會去找葉狀師？ 21:422020/04/15 政治 罷韓能否停止執行？韓陣營：善與惡的選擇 19:542020/04/16 社會 韓陣營籲罷韓 遵守正當程序 04:102020/04/17 地方新聞 韓申請停罷遭駁回 罷韓竟開嗆這句話？ 14:022020/04/17 政治 政治熱門新聞 張經義遭陸委會法辦 誇張背景遭起底...陳學聖大驚！ - 政治 政黨最新民調出爐！網看完驚嘆10字... - 政治 藍委舉辦「華航改名」投票 結果嚇死人！ - 政治 解放軍「武統」台灣會贏嗎？港媒這樣預測 - 政治 贊成罷韓嗎？高雄年輕人吐真心話出乎意料 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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