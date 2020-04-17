行政院下午舉行「紓困挺製造、一起度難關」記者會，政務委員龔明鑫表示，國內防疫表現非常好，讓他有信心，如果6月之前可脫離紓困，就進入振興階段，內需消費可以先行。

龔明鑫下午被問到振興階段相關問題時說，目前政府紓困部署是針對4、5、6月，但以目前防疫狀況相當不錯，確診案例又少，讓他逐漸有信心，如果6月之前可脫離紓困，進入振興階段，振興方面就有相關措施，只要提供點火功能或臨門一腳，就會對內需有幫助。

龔明鑫並說，所有的疫情發展沒有辦法完全預料，若6、7月全世界疫情仍嚴重，政院也會尊重立法院是否提出其他紓困方案，但他個人有信心 ，以防疫措施做的這樣，國內狀況非常好，也許內需消費可先行。但為求保險，龔明鑫還是補上一句，還是要看疫防指揮中心的判斷，

經濟部次長林全能也說，聽到龔明鑫有信心，可以看到6月進入振興階段，這就代表營業已經開始復甦。

(中時 )