綠竹筍產季報到，龍崎區栽種綠筍面積近400公頃，素有「采竹之鄉」稱號，礙於今年雨水少、氣候時冷時熱、日夜溫差大等因素，衝擊綠竹筍生長，龍崎區農會祕書董永章說，去年同期運銷至台北市場拍賣，每公斤420元，今年產量較往年同期銳減5成，不過，受疫情影響，每斤僅320元，價格不漲反跌。

栽種竹筍的農民表示，通常往年這時候餐廳對於綠竹筍的需求湧現，價格都看俏，但今年因為疫情衝擊，餐廳叫的量衝不出來，直接影響綠竹筍的行情，「這也是沒辦法的事」。

龍崎區農會的綠竹筍多年來均採取共同運銷模式，透過嚴格分級制度，在市場建立不俗口碑，因此，在拍賣市場價格一直都能拍出高價位，今年產量比往年同期少一半，偏逢疫情，銷量與價格都未如預期。

董永章表示，疫情衝擊下，不只往年量少價揚的景況不復見之外，加上綠竹筍為高經濟作物，若疫情持續下去，恐將嚴重衝擊綠竹筍產業。

(中時 )