美國有線電視新聞網(CNN)主播安德森．庫柏(Anderson Cooper)在節目採訪前駐北京大使駱家輝(Gary Locke)時多次提到，台灣對新冠疫情的表現受到國際矚目，從網上Instagram的分享圖片可以看到台灣還能維持正常生活，對全世界來說是非常令人驚訝的成就，但世衛組織仍刻意忽略台灣的地位與防疫成果。駱家輝則指出，台灣早在一月初就採取嚴格的防控措施，對病例進行接觸追蹤與隔離，比美國或很多家來說早了很多，這是疫情受到控制很重要的因素。

庫柏在其節目中訪問駱家輝時首先提到，大陸在新冠疫情初期並沒有重視其嚴重性，甚至還懲罰了幾位洩露消息的「吹哨人」，疫情擴大之後對實際的病例與死亡人數也有瞞報，如何解釋這種現象？

CNN主播庫柏專訪美國前駐北京大使駱家輝

駱家輝答稱，這是中國大陸官場很普遍「報喜不報憂」的現象，不管是逮捕吹哨人或是壓制疫情消息，都是為了官場前途，因為升官與否是要看其任上是好消息多還是壞消息多，所以會刻意壓制壞消息與疫情的嚴重性，另一方面則誇大經濟成長的成果。

駱家輝還說，台灣與大陸只有二百多公里距離，而且與大陸有大量人員與商業往來，但大陸新冠疫情爆發後，至今台灣只有3百多人確診，死亡則是個位數，而且沒有採取影響人民生活與經濟的嚴厲措施，非常值得美國與其他國家學習。

庫柏指出，也從媒體上看到台灣在防疫成果受到國際讚揚，在新冠肺炎疫情剛開始出現時，台灣對世衛組織提出警告，但世衛組織怕影響與中國大陸的關係而刻意忽略。現在從Instagram上分享的影片，台灣人還是會出門用餐，生活似乎一如往常地進行，而且大家都戴著口罩，沒有口罩的人政府還會發給他們口罩。這種現象讓人非常訝異。

駱家輝稱，台灣用早期發現、早期隔離，並進行多次檢測與追蹤接觸者的方式，但是美國沒有重視疫情的嚴重性，政府反應也太慢，主要是不願意影響民眾生活與經濟活動。台灣早在一月初就派人前往武漢了解疫情，並很快採取嚴格的防控措施，這做法與美國完全不同。並對病例進行接觸追蹤與隔離，比美國或很多家來說早了很多。美國政府也忽略了來自疾病管制與預防中心（CDC）公衛官員的建議，甚至白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）在今年1月發出的警告，反而是許多州長、市長們當機立斷，開始實施嚴格措施，幸好現在開始展現出好的成果。

(中時電子報)