嘉義縣大林鎮今年度總預算未通過，無法動支資本門經費委託專業人士撰寫鎮立圖書館興建計畫。（大林鎮公所提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣大林鎮公所109年度總預算案至今仍未通過，公所17日表示，鎮立圖書館建館已逾30年，正規畫新建圖書館，但無奈總預算未過，無法動支資本門經費委託專業人士撰寫計畫，呼籲鎮代會盡速審議；大林鎮代會主席謝明瑞回應，多數鎮代認為總預算有浮編之嫌才未審議，公所不願修正或和他們開會討論，目前已請縣政府居中協調。

公所指出，圖書館管理員林美惠15日至縣府做簡報，說明鎮立圖書館興建計畫的規畫與願景，由於計畫書過於簡陋，委員們審查後提出多項審查意見，並請公所23日前再補充相關資料送審，但計劃書須補強之處屬專業領域，應委託專業人士詳加規畫，不過，因今年度總預算未通過，無法委託專業人士撰寫，使得興建計畫停擺。

鎮代會主席謝明瑞說，公所不願自行修正總預算，也不願找代表會討論總預算內哪些項目有疑義，因此，已請縣府居中協調。縣府表示，希望鎮公所和代表會為了鎮民福祉，能和平盡速協商。

(中時 )