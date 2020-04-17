中華電信今(17)日宣布全新iPhone SE購機優惠資費！申辦大4G購機方案，月繳999元(含)以上，搭配行動VIP最高再折5,000元，就能以0元專案優惠價，將全新iPhone SE 64GB帶回家(30個月租期)，並享行動上網吃到飽、最大網內免費講，及享銀行刷卡6期0利率優惠。為讓客戶即刻入手新iPhone，中華電信並於109年4月24日起於中華電信網路門市及全台500餘間指定服務據點正式開賣！

中華電信公布新iPhone SE資費。(中華電信提供／黃慧雯台北傳真)

全新iPhone SE採用4.7吋Retina HD顯示器，搭配先進Touch ID技術及配備最新的A13仿生晶片，提供果粉經濟實惠的選擇！並具防潑抗水、防塵功能，搭載1,200萬像素廣角單鏡頭且支援人像模式拍攝，輕鬆達到景深效果；推出三種亮麗色彩，包含黑色、白色與 (PRODUCT)RED。

中華電信公布，凡申辦iPhone全系列機型加購AppleCare+行動裝置保險服務，享Hami Point回饋10%。申辦iPhone SE加購AppleCare+ 只要3,100元，即贈310點優惠。Hami Ponit 1點等於1元，點數可用於4大超商及折抵電信帳單等。

此外，果迷最喜愛的AirPods Pro 享限時特價7,490元(原價7,990元) ； AirPods搭配無線充電盒限時特價5,490元(原價6,490元)，活動時間自109年4月24日起至109年5月31日止。

(中時電子報)