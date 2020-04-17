偏鄉學童帶回民眾認捐的6吋蛋糕，與家人共度母親節。（林雅惠攝）

就在防堵新冠病毒入侵生活同時，一年一度的母親即將到來，不用外出只要上網點選活動連結，就能參與喜憨兒基金會「母親節送愛到部落」計劃，透過一筆捐款，先讓憨兒有生產蛋糕的工作，再讓偏鄉學童帶回6吋蛋糕，與家人共度節日。

憨兒小潔在庇護工場西點烘焙區工作，是師傅的得力小助手，負責蛋糕裝飾作業，為了裝飾芒果蛋糕，小潔細心地替蛋糕圍上緞帶，再將巧克力牌放在蛋糕上面，接著小心翼翼的將蛋糕放進盒子內，每個精細動作都需要透過反覆練習，才能造就出嫻熟的手藝。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，母親節將至，民眾發揮愛心以499元就能認捐一個6吋母親節送愛蛋糕，4月27日前，單筆認捐3個母親節蛋糕，即加送「紅烏龍」一罐，讓「母親節送愛到部落」，當偏鄉孩子們拿到蛋糕後，露出開心笑容時，立即發現送愛的價值，絕對是施比受更有福。

在新冠肺炎疫情嚴峻時期，高雄市政府社會局無障礙之家日間服務中心除了教導心智障礙者落實戴口罩、量體溫及勤洗手習慣外，更透過體適能訓練方案，建立憨兒們運動習慣，讓憨兒們透過活動來延緩老化情形，並增強抵抗力，讓疾病不易找上門。

(中時 )