新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（17日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增0例新冠肺炎本土確診個案。截至目前為止，國內共累計395例確診，6例死亡，166人解除隔離。

◎藥局、衛生所周日不販售口罩。為讓實名制口罩的藥師、藥劑生和衛生所人員有時間休息，指揮中心宣布自4月19日起，每個星期日將不再配送口罩至參與實名制的健保特約藥局及衛生所。不過若藥局單位有意願販售，亦樂見其成不反對。

◎酒店女公關接觸者檢驗全陰性。陳時中表示，這是可能性的問題，不是有和沒有的問題。

◎新冠肺炎有亞洲、美國、歐洲株，是否造成疫苗研發上的困難？張上淳指出，自然病毒株變異較大，對疫苗的研發時，是否不同病毒株都具有抵抗力是比較大的挑戰。但現階段還沒有答案，要經過驗證才能知道。

◎連續兩天零確診，台灣卻排第七名。陳時中坦言，剛看到成績有嚇到，但發現該數據僅參考防疫過程並無參考防疫結果，才使台灣分數低。

◎泰國出現全球首例接觸遺體後染疫死亡的案例，張上淳表示，剛過世的人身上確實是可能存在病毒的，若接觸病毒後觸摸到口鼻，也有可能傳播。不過政府訂有標準作業流程，醫護人員接觸（包含法醫）都需依規定採取防護措施。

◎東南亞入境擬比照歐美辦理，有慢性病、長者、幼童等，一律入住防疫旅館。根據統計，自東南亞入境台灣的人數，每日約有100人，歐美則是300、400人。

◎國外傳出使用「奎寧」治療新冠肺炎後，會出現一些副作用，因此美國CDC已經將此藥物從指引中撤除。對此，張上淳表示，病人若本身有某些疾病，使用此款藥物來治療，有可能會出現心臟方面的副作用。只是特別需注意奎寧的使用劑量，且目前為止，沒有病例有出現心臟副作用，因此奎寧目前仍在指引中。

(中時電子報)