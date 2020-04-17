「發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）」2009年開始在大陸流行，台灣則在2019年出現首名確診案例。SFTS可藉由蜱蟲傳播，而蜱蟲可能藉由候鳥跨越國境。近期是蜱蟲活躍季節，民眾一旦染疫，致死率最高可達17％。有鑑於此，疾管署15日起將SFTS列為第四類法定傳染病，醫師若發現疑似個案，須在24小時內通報，以利安排後續採檢、隔離治療。

疾管署防疫醫師林詠青表示，SFTS可藉由蜱蟲叮咬，或是染疫者的血液、體液、呼吸道分泌物傳染，症狀包括發燒38度以上，血小板減少，可能出現的表現是身上出現出血點、頭痛、肌肉酸痛等，嚴重者會產生肝腎等多重器官衰竭。根據國外研究，SFTS的致死率最高可達17％。

SFTS在2009年開始在大陸流行，台灣染疫首例出現在2019年，後續也曾出現動物染疫的案例，所幸目前國內仍未出現第2名確診者。林詠青表示，考量蜱蟲會藉由附著在候鳥身上，跨越國境，加上4月到10月是蜱蟲活躍的季節，疾管署為加強防治，15日起將SFTS列為第四類法定傳染病。

林詠青表示，SFTS列為法定傳染病後，醫師若發現疑似個案，必須在24小時內通報，安排後續採檢和隔離治療。衛生單位在接獲通報後，也會啟動疫調，採取進一步的防治措施。

SFTS目前仍無特效藥可治療，一旦染疫，只能採取支持性療法。林詠青表示，民眾前往郊外、戶外，尤其是有草叢的地方，應穿著長袖衣褲、戴手套、穿著長筒襪及長靴，並將褲管紮入襪內，在皮膚裸露處可使用含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑，減少被蜱蟲叮咬的機率。

若發現自己被叮咬，切勿徒手捉蜱蟲，應以鑷子夾住蜱蟲的口器，將其摘除。戶外活動後一周，若身上出現出血點，或有發燒的情況，應儘速就醫，並告知活動史，以利後續的治療。

(中時 )