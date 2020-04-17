新冠肺炎疫情發生以來，新北市長侯友宜雖然是地方首長，但屢屢提出各項提前部署的新作為，包括率先戴上口罩、建議中央升級一級開設、發布緊急命令、邀請退休醫護人員加入防疫行列、甚至演練封城的最壞作為，期間不斷遭到其他政治人物的冷嘲熱諷，如今民意站在侯友宜這邊，也算還他一個公道。

警界出身的侯友宜時時刻刻以民眾安危為第一考量，有了如此思維，各項防疫措施反而更獲得民眾認同，「超前部署」更成為中央及其他縣市政府防疫準則，「病毒攻擊無分你我，防疫只能過不能不及！」

有別於其他專業領域出身的縣市首長，侯友宜率先宣導攤商民眾戴口罩，找來退休醫護人員加入防疫行列，甚至提前演練封城，一連串的提前部署的作為，為的就是守護民眾的健康。

相較於侯友宜全力打拚防疫，有些政治人物提不出具體作為，又喜歡在旁邊指指點點冷嘲熱諷，這些行徑民眾看在眼中自然點滴在心頭，自然具體顯示在民調數字上。

(中時 )