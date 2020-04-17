基隆新地標中正公園立體豎梯，全貌將於中元祭後可見。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆新地標中正公園立體豎梯，全貌將於中元祭後可見。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

打造基隆新地標、新亮點，「山海城串聯再造計畫工程」，截至近日工程實際進度較預定進度已超前，市長林右昌17日指出，預計在今年中元祭後，將可看見豎梯結構樣貌，他說，未來將有電梯直通上中正公園，可望可為基隆新亮點。

都發處簡報，工程分舊警二分局立體豎道、主普壇後方廣場整修與展示休憩空間、信二路防空洞和扇形廣場等三個工區，林右昌指出，工程目前進度順利，微幅超前兩個百分點。整個基礎結構鋼柱已完成，現進行上方壓樑鋼筋綁紮，預計下週二將完成上方壓樑混凝土澆灌之後，後續將開挖下方土方施作基礎面。

由於最近天候較佳，工程進度應可再向前推進，林右昌說，預計今年中元祭之後，要開始進行豎梯鋼塔結構組立，屆時會邁入重要、令人興奮的施工階段，將清楚看見新地標豎梯的結構樣貌。

「山海城串聯再造計畫」，將於義二路及信四路交叉口，興建立體豎道與高架人行棧橋連結主普壇廣場，並於信二路防空洞內，興建無障礙電梯連結上方扇型廣場。

(中時 )