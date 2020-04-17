朋億(6613)今天參加櫃買中心舉行的線上業績發表會，公司經營階層指出，第1季受到新冠肺炎影響，大陸地區營收下降不少，第2季雖然大陸已經恢復陸續生產，但因為消費端受歐美封城干擾，雖然第2季營運會優於第1季，但目前來看只是緩慢復甦；由於歐美禁足令延長，所以下半年狀況還要觀察第2季對消費終端影響。目前手上訂單客戶沒有取消，新接訂單則有遞延現象。

朋億2019年合併營收為44.06億元，營業利益6.66億元，稅後淨利4.97億元，每股盈餘14.65元，均較2018年下滑。銷售地區來看，大陸市場占比75％、台灣19％、海外市場6％。

近年來朋億來自半導體產業營收貢獻持續上升，從2016年的12億元，2019年提高到35.33億元，占比達8成；綠能光電中，以面板業下降很快，2016年營收貢獻12.87億元，占比48％，但到2019年降至5.44億元，占比12％。

今年第1季營收9.41億元，年減23.2％，主要受疫情影響，大陸封城導致客戶沒有辦法接收設備，人員也無法施工，大陸營收大幅下滑，有些客戶交貨遞延約一個月。此外，物流有些影響，費用也有增加，但大陸疫情減緩，目前已經慢慢在改善。

歐美地區第1季下旬開始大爆發，有些專案開始受到影響，此外，原物料依賴歐美日進口，雖然採接單式生產，取得訂單跟原物料廠商同時下訂，目前已經下訂的下游廠商並無告知無法生產或無法如期交貨，接下來會不會影響原物料進口還在密切觀察。

朋億指出，在手訂單仍如期執行，也比去年同期略微成長，以地區來看，大陸地區占比7～8成，台灣約1.5～2成，新接的訂單則受到影響，雙方無法進行討論，所以新訂單有所遞延，仍跟客戶密卻接觸，客戶尚無取消建廠的消息。

(時報資訊)