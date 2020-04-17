知名電視劇製作人楊佩佩2018年跨足餐飲業，接手江浙菜餐騰「春申食府」，經營一年多來因地理位置便捷、菜色美味好評不斷，但今年受到新冠肺炎疫情影響，如今業績慘跌九成剩一成，坦言現在是狀況最差的時期，至今損失700多萬元，與過去門庭若市景況大相逕庭，昔日愛將陳俊生與資深經紀人夏玉順、資深藝人陳淑麗今一同赴餐廳站台，期望不論觀光業、餐飲業都能度過難關，呼籲大家防疫期間，也要逐步恢復正常生活。

知名製作人楊佩佩（中）經營餐廳「春申食府」，陳俊生（左）、陳淑麗（右）現身力挺抗疫。（盧禕祺攝）

楊佩佩坦言，從2月份開始生意掉到剩一成，原本春酒期間接的訂單退了將近500桌、損失將近700多萬，尤其餐廳座落大安區仁愛路四段，每月房租上百萬元，雖然房東有稍稍減免房租，但壓力仍然非常大。

楊佩佩表示，從3月底開始餐廳每週只開五六日3天，其餘4天只能無奈放無薪假，她強調為了底下近40位員工生計，「開店就賠錢，但也只能撐下去」，配合防疫政策上，餐廳內座位也徹掉將近一半桌椅，背對背達1.5公尺距離，包廂20人也改為10人上線，座位間拉開距離用餐環境更安心。

陳淑麗近年當起瑜珈老師，表示因為疫情關係，學生人數的確有減少，為了讓學生安心上課，在教室中她必定戴口罩，瑜珈墊之間隔出一個墊子距離，不過她讚台灣疫情控制得當，尤其近兩天零確診，人數有慢慢回流，她笑說「雖然戴口罩上課非常喘，尤其後彎的時候」，但仍希望讓學生安心，一起運動強健體魄抗疫。

知名製作人楊佩佩2018年拓展餐飲版圖經營餐廳「春申食府」，不料近期受疫情影響業績慘跌九成。（盧禕祺攝）

知名製作人楊佩佩（中）經營餐廳「春申食府」，陳俊生（左）、陳淑麗（右）站台力挺抗疫。（盧禕祺攝）

(中時 )