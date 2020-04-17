大陸統計局17日公布經濟數據，大陸首季整體GDP下降6.8％，三大產業中以第二產業（工業、製造業）增加值下降幅度最大，達9.6％。東莞台協前會長、岳豐科技董事長葉春榮17日受訪時表示，關鍵在於製造業不論是進出口、內需的訂單仍在持續下滑，疫情如持續下去，部分製造業台商已準備關廠因應。

葉春榮表示，製造業中目前以電子通訊製造業相關產業鏈情況最好，如岳豐科技目前的訂單能延續到6月，疫情封控期間也不在商業限制行業之列，所以儘管第一季是產業淡季，業績也有所下滑，但岳豐的利潤卻相比去年同期更佳。

但葉春榮也指出，其他製造業則持續呈現下滑態勢，年初台商是擔心員工回不來，現在是員工回來沒訂單。隨著海外消費需求減少、台商所收到的訂單持續下滑，再加上復工後、各製造業的配套鏈仍是有接不起來的情況發生，製造業台商正面臨嚴峻挑戰。

葉春榮表示，儘管大陸給予的疫情補助、減稅措施，台商該拿到的都已拿到，但仍沒法沖銷疫情對整體產業訂單減少的影響，而台灣政府方面則是對台商毫無作為。因此台商只能想辦法開源節流來度過疫情寒冬，部分台商已準備關廠因應。

但大陸的內需消費，近日已逐漸出現反彈趨勢，君太百貨總監王凱民17日表示，大陸民眾消費力道3月比2月好很多，但若要迎來報復式消費潮，還須等待疫情管控結束，看好第二季業績持續回暖。

上海百貨業者則指出，除了武漢跟北京因疫情管控較嚴，導致許多小品牌、餐飲暫時關店及裁員外。其他大陸各地百貨消費都已持續回升，已達到去年同期業績的7、8成，隨著大陸五一假期即將到來，持續看好大陸消費復甦。

(旺報 )