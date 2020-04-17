李敏鎬退伍後第一部戲《The King:永遠的君主》今晚上檔，不過劇中女配角鄭恩彩卻被指在10年前介入歌手鄭俊日的家庭，鄭恩彩方面坦承確有此事，但也喊冤表示：「鄭恩彩也是受害者，不知道他是有婦之夫。」

鄭俊日是《孤單又燦爛的神》OST〈初雪〉演唱者。（圖／翻攝自網路）

鄭俊日是三人組獨立樂團Mate的主唱，曾演唱過《孤單又燦爛的神》OST〈初雪〉，他與妻子在2006年相識，交往時便劈腿不斷，2011年兩人登記結婚，但鄭俊日並未公開此事，不管是韓國媒體還是歌迷，都不曉得他已為人夫，鄭恩彩與鄭俊日交往後，曾多次到他的演唱會，目擊的粉絲都以為鄭恩彩是他女友。

鄭恩彩與加瀨亮曾傳緋聞。（圖／翻攝自微博）

這已非鄭恩彩第一次傳出小三傳聞，2013年日本狗仔拍到她與男星加瀨亮出雙入對，當時加瀨亮和女星市川實日子正在交往，她因而被指第三者，不過鄭恩彩否認表示，她與加瀨亮因合作電影結為好友，所以到日本時兩人有約見面。

鄭恩彩與鄭俊日的不倫戀早在2017年就已爆出，但當年鄭恩彩不紅，未引起太多注意，《The King:永遠的君主》今晚上檔，這椿舊事又趁此時被拿出來冷飯熱炒。

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(中時電子報)