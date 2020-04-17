陸委會副主委邱垂正今表示，「中共的官媒或黨媒都是姓黨，過去也很少我們國人會從事中共官媒黨媒工作，我們也會非常的謹慎，跟相關主管機關，來做好行政程序必要的調查工作。」會邀請當事人經義說明，他可以對有利部分加以陳述，主管機關會依法進行必要查處。

陸委會重申，依照兩岸條例第33條第2項規定，國人不得擔任中國大陸黨政軍，機關構事業單位或政治團體的職務。國人擔任陸方職務，應考量是否涉及對台統戰工作、有無妨害國家安全或利益。具體個案是否違反兩岸條例第33條第2項規定，除組織屬性須屬公告禁止任職之黨政軍組織範圍，職務屬性須審視是否實質擔任或從事該職務工作之內容，以作為主管機關認定之參據。

陸委會強調，「東方衛視」為陸方黨務、政務系統所屬事業單位。「東方衛視」為「上海東方娛樂傳媒」所屬衛星頻道，隸屬陸方政務系統「上海市國有資產監督管理委員會」全額出資之「上海文化廣播影視集團」；且受黨務系統「中共上海市委宣傳部」所屬事業單位（上海廣播電視臺）之指揮監督，依其股權隸屬及業務監督關係，足認東方衛視為陸方黨務、政務系統所屬事業單位，自屬兩岸條例第33條第2項公告禁止任職之黨政軍組織。

(中時 )