自從德國政界發出了建議民眾戴口罩，同時本國廠商應該自行生產防疫用品後，包括體育服裝生產商Trigema和汽車製造商戴姆勒在內的許多德國企業立即行動了起來。外界本來以為德國廠商的加入會改善包括口罩在內防疫用品短缺，價格飛漲的情況。但事實卻並非如此。

德國之聲中文網報導，僅在Trigema宣布生產口罩後，該公司就立即接到了大量訂單。該公司總裁克魯普（Wolfgang Grupp）表示，地方政府、警察局、醫院等都向該公司下訂單。下週，他旗下的這家原本是德國最大的體恤衫和網球運動服生產商於4月20日開始的一周即將生產大約10萬片口罩，目前該公司的周產量約為8萬片。

如同目前世界其它生產口罩的廠商一樣，Trigema生產口罩絕對不是慈善事業。上週，該廠口罩每1000個的批發價格為6歐元。而到了一周後的4月16日，同樣的非N95，而只是有輔助功能普通口罩就漲到一片12歐元（約400元台幣）。2020年1月底，新冠疫情剛剛在武漢爆發，德國還沒有確診病例時，質量更好的一個外科手術用口罩的零售價還只是在5至10歐分之間。不到三個月，一次性普通口罩的價格飆漲了200多倍。從包括Google Shopping和亞馬遜搜索的結果來看，目前在德國基本買不到任何一次性普通口罩。

該公司總裁克魯普表示，口罩售價高的原因是製作過程需要5道工序。他認為12歐元一片的普通口罩「價格合理」。這位2020年初私人財富超過1000萬歐元的企業主說，他願意幫助德國，但也不能「白送口罩」。

在北京從事口罩批發貿易的王女士向德國之聲表示。目前她掌握的N95口罩貨源批發價大約為24人民幣（約102元台幣）一片。一次性普通外科手術口罩的批發價約為2.8人民幣。雖然比新冠疫情爆發前上漲了不少，但與德國Trigema公司生產的口罩相比價格低很多。她表示，不明白像Trigema這樣的德國公司為何要出12歐元一隻的天價，指出就算中國政府目前全面掌控著熔噴佈的供應和儲備，但市場上這個口罩關鍵原材料的價格也沒有上漲200多倍。

儘管價格奇高，德國《焦點在線雜誌》援引Trigema公司總裁克魯普報導稱，目前仍接到了超過100萬片口罩的訂單。公司最多每天可以生產35000片口罩。剛剛下訂單的客戶，最早要等到5月才能提貨。

(中時 )