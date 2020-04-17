受到新冠肺炎疫情影響，義守大學數位多媒體設計學系四年的學習成果無緣登上大舞台，但師生們仍認真籌辦一生一次的畢業展，以「謎圖」為主題，透露創作歷程的內心糾結，設計多款創意遊戲與動畫等，盼藉此和更多人對話交流。

該展視覺設計包璟橞表示，「謎圖」代表在設計路途中，常在創作中迷失方向，並以令人捉摸不定的貓咪為主角，隱喻創作靈感來得快去得快；指導老師涂國雄說，此次展覽分為遊戲與動畫兩類型，並設計多樣周邊商品，包含手機原創貼圖、明信片、貼紙等，展現豐富巧思。

由學生劉晏瑄、黃佳慧、梁婥盈合作的「躲貓貓」動畫，透過小男孩艾爾文的視角，拉近人們與藝術的距離，並融入印象派藝術家的作品，希望帶給觀眾另類「藝術觀賞方式」。

榮獲今年畢展首獎的學生林俊仰，所設計的「殖民者計畫」Colonist遊戲，無論是美學、程式碼與整體完成度均獲評審肯定，他說自己是玩家，更以投入相關遊戲為志趣，該遊戲在使用器具上提供玩家自行搭配，細節講究，未來希望能朝相關領域發展。

數媒系校內實體展將於19日截止，亦同時於線上展出；接下來學生也將報名「新一代設計展」與「放視大賞」等線上展覽。

(中時 )