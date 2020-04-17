藝人Gino、翊萱受邀到《女人我最大》探討「女生講這些話是什麼意思」的主題。Gino自曝交往多任女友，已經被訓練到可以分析女友的原意，他拿出「潛台詞破解公式」告訴大家，如果另一半問「我好像胖了」，男生破解陷阱題該回答：「妳胖不胖我不知道，但妳現在把我心愛的女人弄得不開心，這帳怎麼算？」保證女生聽完笑嘻嘻，完全忘記自己胖了。

翊萱曾目睹男友和女性友人十指緊扣。（圖／TVBS提供）

Gino自嘲原本是不懂女生話語的「受害者」，過去他曾在工作低潮期交往一任女朋友，一直沒機會跟女友的父母見面，直到交往一年半後，女友邀請他幫媽媽過生日，Gino心想就算工作不順，吃飯當天借錢都要買單。結果飯後，當他拿著皮夾準備買單那剎那，女友說：「這餐是我媽生日，我想盡孝道，不然我來付錢，你不要付。」

Gino思忖女友想盡孝道，自己硬要付豈不是白目，於是乖乖把皮夾收起來。沒想到3天後，卻接到女友來電提分手，女友對Gino說，「我媽說你不ok，你當天為甚麼不買單？我在做戲給我媽看，你要表現給我媽看。」他才恍然大悟，原來當時是在講反話。

翊萱則分享曾交過一任「里長伯個性」的男友，身邊有很多女閨蜜，偶爾會摟摟抱抱，翊萱都會暗示男友要有一點「分寸」。某次翊萱跟好友聚會唱歌，男友跟著去，男友看到朋友打卡在同一個地點就跑去找對方。20分鐘，男友帶了一位女生回來，兩人十指緊扣走進包廂，對眾人介紹：「這我朋友。」氣得翊萱回家後抓狂問男友：「你到底要怎樣？」她認為無論多愛交朋友，都該學會尊重女朋友。

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(中時電子報)