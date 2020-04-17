新iPhone SE一發表旋即引起熱烈討論，做為iPhone史上最平價的機款，配備智慧型手機迄今最快速的A13仿生晶片，使用者無論暢玩最新遊戲或體驗AR擴增實境能有流暢體驗。台灣之星16日下午已正式開放預約登記，截至今(17)日10:30，預留資料情況踴躍，手機容量以64GB最受到消費者青睞，選擇占比超過4成；顏色方面則是低調簡約的白色最受市場喜愛，分析實際預留資料，獲得近4成消費者選擇。

看準新iPhone將再掀一波換機熱潮，台灣之星今(17)日宣布全台實體/網路門市將於晚上8點正式開放全額預購新款iPhone SE，並同步公布全系列資費方案，挑戰市場最低價：凡新申辦/攜碼/續約搭配4G勁速資費方案，月租$599起，即可享極速上網+網內互打雙飽優惠，手機最低$0(綁約30個月)；續約/攜碼申辦，手機專案價最高再折$2,000；搭配月租$799以上隨你講資費方案，除可享前述優惠外，網外/市話再最高爆送1200分鐘。此外，只要申辦新款iPhone SE，還可再享最長2年免費5G升級體驗，待5G開台後自由選擇升級時間、線上一鍵開啟，享5G上網+網內語音雙雙吃到飽。

除此之外，來台灣之星預購新款iPhone SE還可享「買貴退差價」，同時享手機「舊機換新機」優惠，無論舊款iPhone、Android手機或刮傷掉漆的手機皆可進行鑑賞與折抵，折抵後最低$0就可帶走新款iPhone SE。另外，台灣之星老客戶T-Club禮程紫星/金星/鑽星VIP續約月租$999(含)以上資費方案，手機專案價依星等最高再折$6,000，金星/鑽星VIP可再享免萬元預繳金禮遇；前述T-Club禮程VIP皆可同享申裝指定加值服務9折優惠，例如申請最熱門的KKBOX綁約型，每月優惠價只要$117(原價$129)及VoLTE好聲音免費升級(原價$100/月)。

(中時電子報)