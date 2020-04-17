為了防杜濫行訴訟，司法院今天通過民事訴訟法修正草案，明訂法院得對實質上為濫訴行為之原告、法定代理人或訴訟代理人，各處以新臺幣12萬元以下之罰鍰，且被告的日費、旅費及委任律師費等，由濫訴的人負擔。

這次修法主要分為為程序簡化及個案濫訴防杜，簡化程序部分，包括修正送達代收人制度、擴大遠距視訊審理，及增加適用簡易訴訟程序之事件類型。

防止濫訴部分規定，法院應以裁定或判決駁回濫訴，起訴基於惡意、不當目的或有重大過失，例如基於騷擾被告、法院，延滯或阻礙被告行使權利，或一般人施以普通注意就可知所訴沒有依據但仍提出請求，法院應以裁定或判決駁回。

此外，法院得對實質上為濫訴行為之原告、法定代理人或訴訟代理人，各處以新臺幣12萬元以下之罰鍰，被告的日費、旅費及律師費，為訴訟費用之一部分，由濫訴原告負擔，法院必須在終局裁判時一併裁判及酌定。

(中時 )