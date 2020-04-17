◎連兩天零確診！累計166人解除隔離

中央流行疫情指揮中心表示，國內今(17)日無新增確診病例，昨(16)日新增910例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計51,603例(含48,680例排除)，其中395例確診，分別為340例境外移入及55例本土病例。確診個案中6人死亡，166人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

◎千億紓困誰有份？一張圖報你知

政府因應新冠肺炎疫情衝擊，針對月營業額未達20萬元、未開立統一發票的小攤販及商家，提出最高申貸50萬元、年利率僅1％的小額紓困貸款，並改採簡易式信用評分表徵授信，銀行最快可在3天內撥款，初估約有85％、約42.5萬人可望受惠。

◎東南亞入境擬比照歐美辦理

新冠肺炎在全球擴散，中央流行疫情指揮中心日前宣布，明日起歐美入境者若家中有慢性病、長者、幼童等，一律入住防疫旅館。中央流行疫情指揮中心表示，近期東南亞疫情升溫，將考慮對東南亞入境者採取相同措施。根據統計，每日自東南亞入境者約有100人。

◎甘惠忠神父辭世 賴清德:台灣的恩人

天主教神父甘惠忠今天在美國紐約過世；副總統當選人賴清德表示，「願敬愛的甘神父安息，您是台灣的恩人，您的愛將長存。」

(中時電子報)