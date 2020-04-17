第五屆司法院法官遴選委員會的律師代表推選，司法院院長提名的律師代表候選名單中，竟然完全沒有台中、彰化、南投律師公會共同推舉的人選，3律師公會17日聯名呼籲司法院，在重要的全國性事務上，重視中、彰、投的民意。

3個律師公會聯合發表的聲明指出，依法官法第7條規定，司法院法官遴選委員會的律師代表3人，是由律師公會全國聯合會、各地律師公會各別推舉人選，送請司法院院長從中提名應選名額2倍人選，辦理全國性律師票選，並以得票前3人為法官遴選委員會委員，任期2年。

聲明指出，以全國各律師公會的會員人數而言，台中律師公會是會員人數第二多的律師公會，再連同彰化律師公會、南投律師公會的會員人數加總，會員人數在全國應屬舉足輕重，所代表的律師民意自屬廣大，所以3公會聯合推舉的人選，也是備受肯定的人選。

司法院院長基於法官法授權，固然有提名應選名額2倍人選的裁量權，但是就司法院院長所為提名，自應考量受推舉人選的專業能力、司法事務嫻熟度，及各地律師公會代表的民意，或其他可受公評的標準。

所以，今年司法院法官遴選委員會的律師代表，台中、彰化、南投3律師公會聯合推舉的人選，都沒有獲司法院院長於第一階段名，難令人信服，因此呼籲司法院重視中部律師的民意。

(中時 )