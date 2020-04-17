武漢肺炎全球肆虐，台灣國辦公室等獨派團體今召開記者會呼籲，蔡英文總統呼應美、日、歐的作法，積極鼓勵並提供補助吸引台商回流，永絕後患。

台灣國辦公室及台灣國行動協會今赴總統府前南廣場召開「美日歐撤出中國! 蔡總統何時跟進？」記者會；台灣國辦公室主任陳峻涵指出，各國驚覺在中國設廠形同遭到綁架，故而承諾由政府出資協助廠商撤出中國。

他說，因產業結構及供應鏈的需求，使得台商西進無法遏止投資中國之勢,以致台灣對中國的貿易依存度竟高達四成,數以百萬計的台商長駐中國，成為某種形式的人質，卻也只能無奈的接受箝制,而如此的愛恨情仇糾纏了台灣人幾十年。

他說，而今因為疫情，隨著美、日、歐紛紛撤廠，產業的供應鏈將產生重大的變化，投資中國的誘因已然逐漸消失，此刻正是正本清源的時刻。

陳峻涵說，從川普政府擬停止對WHO金援的強勢態度，加上近日中、美雙方的航空母艦在台灣海峽及南海的相互較勁看來，民主同盟圍堵中共的態勢儼然成形，新冷戰時代可能即將到來，值此新的國際秩序，重新洗牌的關鍵時刻，台灣如何選邊站再清楚也不過了。

他們向蔡英文總統喊話，不見砲火的第三次世界大戰已然展開，蔡政府應該記取武漢撤僑時的教訓，除向中共提出賠償以凸顯台灣的國際法人地位外，並應積極鼓勵且提供補助吸引台商回流,更藉此與美、日、歐等國形成實際的民主同盟以對抗極權專制的中國共產黨，讓台灣早日成為一個正常的國家。

(中時 )