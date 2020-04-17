LVMH集團旗下瑞士製錶品牌BVLGARI寶格麗與LVMH腕錶事業部包括TAG Heuer泰格豪雅、Hublot宇舶錶以及Zenith真力時等四大品牌，繼Rolex勞力士、Tudor帝舵表、Patek Philippe百達翡麗、Chanel香奈兒與Chopard蕭邦等業界同業發表聲明離開巴塞爾錶展 (Baselworld) 之後，考慮巴塞爾錶展在瑞士製錶產業代表性地位之削弱，決議自2021年起退出巴塞爾錶展(Baselworld)，使得百年巴塞爾錶展形同瓦解。

LVMH旗下四大腕錶品牌，一直在共同發想各種可以將品牌策略及新品完整呈現給商業夥伴與國際媒體的可能活動形式，LVMH腕錶事業部總裁Stephane Bianchi表示，將偕同其他優秀的品牌們，全心投入參與2021年四月日內瓦的腕錶發表會。

而事實上LVMH集團似乎對此決定早已超前佈署，早於今年一月初就在杜拜舉辦首屆LVMH腕錶週（LVMH WEEK），2月起全球疫情蔓延，寶格麗更率先考量到現階段社會經濟狀況以及國際旅客的不確定性日益增加，宣佈不參與2020年巴塞爾錶展，不出所料，包括日內瓦錶展、巴塞爾錶展陸續宣佈延期至2021年，寶格麗亦對明年是否要參與巴塞爾錶展表示六月決定，最終提前在LVMH集團統籌考量下，於17日由集團宣佈包括寶格麗、豪雅、宇舶錶以及Zenith真力時等四大錶牌明年起退出Baselworld。

(工商 )