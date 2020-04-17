新冠肺炎疫情影響，原定每年6月份舉辦金曲獎頒獎典禮及國際音樂節活動，文化部17日公佈2020金曲獎延至10月舉行，地點將另行公布，入圍名單則順延至7月中公布，國際音樂節系列活動則將取消辦理。原定9月底舉行的廣播、電視金鐘獎，據了解目前按照原定日期舉行，也將在國父紀念館登場，若疫情持續控制得當，將成為疫情過後台灣首場大型典禮活動。

據了解，2020廣播金鐘獎、電視金鐘獎原訂於9月19日及9月26日舉行，目前已開放報名至5月4日截止，入圍名單則預計8月公布，地點皆選在國父紀念館，該場地可容納上千人，近期中央流行疫情指揮中心祭出防疫政策，建議停辦室內100人以上、室外500人以上集會活動，而台灣因防疫超前部署疫情得以掌握，近日連續兩天更是零確診，整體疫情逐步趨緩，若金鐘獎在疫情趨緩後如期舉行，壓力仍然不容小覷。

文化部影視局表示，第55屆金鐘獎頒獎典禮預定於9月下旬舉辦，相關籌備工作均在進行中，並將持續密切注意中央流行疫情指揮中心相關訊息，以妥為因應相關事宜。

影視產業受到疫情影響，不少節目劇組申請文化部補助方案，卻礙於無法順利借到醫院、學校、警察局等拍攝場景，未能如期在合約期限內完成拍攝，紛紛向文化部影視局申請展延，文化部表示，由於情況特殊，因此只要劇組碰上相關問題，一定盡最大能力協助，依照行政調控給予展延半年空間。

(中時 )