大陸國家統計局17日發佈數據，初步核算，第一季GDP國內生產總值同比下降6.8％。3月份，隨著經濟社會秩序加快恢復，主要經濟指標降幅明顯收窄，工業產出規模接近去年同期水平。大陸國家統計局表示，第二季的經濟表現會明顯好於第一季。

香港中通社引述香港東亞銀行首席經濟師鄧世安分析稱，相信大陸經濟最壞的情況已過去，下半年有望出現反彈。

大陸國家統計局新聞發言人毛盛勇在國務院新聞辦今天舉行的新聞發佈會上說，第一季，面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗，全國上下統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項工作，疫情防控形勢持續向好，復工復產加快推進，關係國計民生的基礎行業和重要產品穩定增長，基本民生得到較好保障，經濟社會發展大局穩定。

值得關注的是，3月份多項指標降幅明顯收窄。從生產來看，一季度，全國規模以上工業增加值同比下降8.4％。其中，3月份規模以上工業增加值同比下降1.1％，降幅較1至2月份收窄12.4個百分點。3月份，全國服務業生產指數下降9.1％，降幅較1至2月份收窄3.9個百分點。

從需求來看，第一季，社會消費品零售總額78580億元，同比下降19％。其中，3月份下降15.8％，降幅比1至2月份收窄4.7個百分點。一季度，大陸全國固定資產投資同比下降16.1％，降幅比1至2月份收窄8.4個百分點。

數據還顯示，第一季，大陸全國城鎮新增就業人員229萬人。3月份，大陸全國城鎮調查失業率為5.9％，比2月份下降0.3個百分點；其中25至59歲群體人口調查失業率為5.4％，比上月下降0.2個百分點。2月末，外出務工農村勞動力總量12251萬人。此外，第一季，大陸全國居民人均可支配收入8561元，同比名義增長0.8％，扣除價格因素實際下降3.9％。

總的來看，第一季，在新冠肺炎疫情衝擊下，大陸經濟社會大局保持穩定。同時也要看到，當前國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多，大陸防範疫情輸入壓力不斷加大，復工復產和經濟社會發展面臨新的困難和挑戰。

鄧世安表示，預期第二季內地個人消費會改善，隨著外部環境改善和疫情改善，第二季出口應會較首季好轉﹔投資方面，預計公營投資增長會較大，私人投資仍會較保守，但整體投資會出現輕微增長。鄧世安分析說，由於內地製造業很多訂單是耐用品，大部份訂單只是延遲出口，不會完全取消，當疫情進一步受控後，這些訂單也會恢復，因此預期下半年經濟情況將明顯好轉。

(中時 )