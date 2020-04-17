罷韓投票確定 高巿府尊重、不受政治運動影響 18:172020/04/17 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高巿府新聞局長鄭照新。（資料照，曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中選會宣布高雄巿長韓國瑜罷免案成案，並於6月6日投票，高巿府新聞局長鄭照新回應，一切尊重依法行政，市府專注疫情與市政，如常為市民福祉打拼，不受政治運動影響。 (中時 ) #運動 #政治 #韓國瑜 #罷韓 #投票 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓陣營提停止執行反制罷免 「罷韓四公子」遞狀聲請參與訴訟 10:052020/04/13 社會 韓陣營出招反罷免 「罷韓四公子」遞狀聲請參與訴訟 10:112020/04/13 社會 唐湘龍：韓是20年來最好的高雄市長 媒體人信了！ 14:402020/04/14 政治 韓被爆請辭？藍營人士揭秘辛 00:222020/04/16 政治 度罷韓危機！傅崐萁：韓國瑜應全面防疫 政治議題別放心上 09:262020/04/16 政治 停止罷韓訴訟下午首開庭 罷韓團體又出招 10:572020/04/16 政治 不在籍投票卡關 台商：海外僑胞藍綠支持者都有 18:112020/04/16 政治 罷韓能否停止執行？韓陣營：善與惡的選擇 19:542020/04/16 社會 陳致中為這事飆罵韓國瑜 嫖妓往事又被拿來酸 22:502020/04/16 政治 韓陣營籲罷韓 遵守正當程序 04:102020/04/17 地方新聞 政治熱門新聞 張經義遭陸委會法辦 誇張背景遭起底...陳學聖大驚！ - 政治 政黨最新民調出爐！網看完驚嘆10字... - 政治 贊成罷韓嗎？高雄年輕人吐真心話出乎意料 - 政治 民調黑馬陳時中喊沒要選 吳姓名嘴揭民進黨布局 - 政治 台北市長最新民調出爐！網一看驚呆：他2022無敵 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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