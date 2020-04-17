桃園機場產業發展協會昨建議交通部應針對機場廠商的專案補助，而近期補助桃園機場業者的42.85億，廠商1毛也沒有拿到。

民航局副局長方志文表示，紓困的部分是政府補貼業者，讓業者不用繳費，另有緩收機制，不能說業者沒有收到任何不助款，而是他們不用繳任何費用。

方志文說，交通部非常重視此議題，也與業者開過會，針對桃園機場產業發展協會所提的訴求，有些不是交通部業管部分，交通部也會盡量協助，例如勞工薪資補助、水電費減免，都會給予協助，請相關部會幫忙。

民航局啟動「紓困1.0」與「紓困2.0」計畫，目前已補貼空運業者14億元及緩收3.76億元，並開放業者申請可運用的貸款與利息補貼額度約500億元。

民航局指出，執行中的「紓困1.0」措施，受益對象包括航空公司、機場、空廚與地勤業者等共約355家，補貼項目包括降落費、土地、房屋、機庫使用費及權利金，同時提供業者緩收相關航空設施使用費。

(中時 )