平腹小蜂可將卵產於荔枝椿象的卵中，祂的幼蟲將食用荔枝椿象的卵長大，繼而造成荔枝椿象無法孵化。（ 黃國峰攝）

荔枝椿象侵入荔枝、龍眼園，常讓農民血本無歸，台中市農業局今年以「生物防治法」在台中荔枝及龍眼產區釋放500萬平腹小蜂大軍，祂會將卵寄生於荔枝椿象的卵中，使其無法孵化，自然生不出荔枝椿象，這招還不用噴灑農藥，損傷動植物，17日舉辦平腹小蜂釋放教學觀摩會，加強農友釋放技術。

台中市農業局長蔡精強表示，為防治荔枝椿象，中市農業局與苗栗改良場合作，採綜合防治法，其中放飛平腹小蜂是防治法之一，平腹小蜂可將卵生於荔枝椿象的卵中，造成荔枝椿象無法被孵化，以蟲治蟲，逐年降低害蟲數量，以達生態平衡。

苗栗農改場助理研究員吳怡慧指出，苗栗改良場與台中市3年前開始合作復育平腹小蜂，3年來技術逐漸成熟，數量逐年增加，今年將釋放4百多萬隻的平腹小蜂於農業區及鄰近荒廢的果園，效果顯著，荔枝椿象的數量有逐年降低的趨勢，不過因為平腹小蜂對藥劑敏感，農民不要在開花時期用藥。

農業局指出，今年自3月10日至4月28日，於太平、霧峰、大里、神岡等主要荔枝及龍眼產區，陸續分4次釋放平腹小蜂。如有剩餘，將優先開放參與物理防治「卵片收購計畫」的農友索取，其次開放設籍於台中的市民登記索取，飼育中心將視平腹小蜂實際數量及農友荔枝椿象卵片繳交情形，酌予提供。

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(中時 )