減產策略、防疫及網路購物增加，液鹼、PE、PP第二季波段買氣持穩推進。台塑（1301）表示，受新冠肺炎疫情影響，全球PVC需求停滯，鹼廠氯氣去化困難，紛紛降產因應，但因鹼廠副產品海波用於消毒，需求量增加，且鋁業開工穩定，液鹼減產幅度將大於需求下滑幅度，價格有機會上揚。

此外，中國大陸疫情已較為趨緩，下游工廠開工率逐漸提升，且因疫情影響，網路購物增加，外送商品及瓶裝水需求增加，包裝材及瓶蓋料買氣及價格應可持穩，台塑、台聚（1304）、亞聚（1308）業績加分。

台塑指出，受肺炎疫情擴散全球及國際原油黑天鵝事件影響，預期全球經濟成長趨緩，客戶購料保守謹慎，整體訂單量減少，但口罩與醫療製品有增長，目前石化廠以生產無紡布專用料和醫用透明料為主。

台塑HDPE產品9001膜料，因可做口罩之鼻樑壓條，為大陸市場推薦用料，需求增加，且客戶持續要求加碼購料，供不應求。隨著中國大陸疫情好轉，PP下游企業開工率逐步增加，市場將有逢低補倉的波段買氣。

此外，配合高雄市政府整體發展，台聚集團啟動旗下華運倉儲的儲槽搬遷工作。台聚、亞聚與華夏公告總投資43.66億元，在高雄洲際貨櫃中心二期場址，興建乙烯、二氯乙烷（EDC）與氯乙烯（VCM）三大儲槽，預計2年完成，有望擴增產量。

台聚集團大陸古雷石化一貫化投資表訂今年底完成，搭配古雷石化乙烯運回台灣，也為台聚投入興建乙烯儲槽原因。台聚與亞聚乙烯儲槽預計2021年底建置完成，華夏EDC與VCM儲槽明年完工，乙烯儲槽最慢2022年4月落成。

(工商 )