友訊違反重訊 證交所處以3萬元違約金 18:272020/04/17 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，友訊（2332）4月14日接獲獨立董事馮忠鵬及鍾祥鳳自行召開109年度第一次股東臨時會之通知案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第51款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。 (工商 ) #友訊 #證交所 #重大訊息 #處理程序 #違反重訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 安永、證交所合辦TCFD工作坊 04:102020/04/14 企業經營 查詢開戶交易資料 證交所籲採網路查詢 18:512020/04/14 財經 開戶交易資料 證交所籲網路查詢 04:102020/04/15 證券．權證 《證交所》富邦證兩檔蘋概股ETN 明日上市 07:452020/04/15 財經 《證交所》因應疫情 證交所籲投資人採網路查詢交易資料 07:452020/04/15 財經 爆經營權大戰！友訊董座胡雪：遭背叛深感痛心 12:212020/04/15 財經 《新聞分析》友訊經營權開火 市場派結盟台鋼、創辦人遺孀接招(上) 16:312020/04/15 財經 《新聞分析》友訊經營權開火 市場派結盟台鋼、創辦人遺孀接招(下) 16:312020/04/15 財經 《證交所》濠瑋控股撤回上市申請 17:052020/04/16 財經 濠瑋-KY自行向證交所申請撤回上市案 17:292020/04/16 財經 財經熱門新聞 油價太慘痛！沙俄慌了…恐出驚天大招 - 即時 巴菲特也嚇到賣股！謝金河2個忠告 救一票散戶 - 即時 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 即時 狂爆5奈米來了！台積電驚洩現況 - 財經 瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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