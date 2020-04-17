證交所表示，友訊（2332）4月14日接獲獨立董事馮忠鵬及鍾祥鳳自行召開109年度第一次股東臨時會之通知案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第51款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。

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