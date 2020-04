奇美醫院國際視訊會議,貝里斯最具代表性媒體Love FM電台今天透過視訊連線專訪奇美醫學中心。(曹婷婷攝)

新冠肺炎蔓延全球,讓人際距離變遙遠,卻讓台灣與世界更近;遠從加勒比海友邦貝里斯來台灣奇美醫學中心實習的護理師薇薇安吐露,來台灣前非常恐懼,但台灣防疫超前部署,讓人安心。

貝里斯最具代表性媒體Love FM電台今天透過視訊連線專訪奇美醫學中心護理部副部長江惠英、加護醫學部暨感染科主治醫師杜漢祥,針對貝里斯Love FM電台提出貝國民眾關心的問題進行解答。同一天晚間8點半則由海地友邦政府衛生衛生官員和醫療專家與會,由奇美醫學中心首席醫療副院長林宏榮主持視訊會議。

貝里斯醫院欠缺開刀房護理師,新冠肺炎全球蔓延之際,貝里斯衛生部派5名護理師到奇美醫學中心實習,今年2月27日抵達,預定8月31日返回貝里斯。32歲薇薇安今天也是受訪座上賓之一,她說,貝里斯家戶電視不像台灣普遍,Love FM電台是貝里斯收聽率極高的廣播電台,在海外工作的貝里斯國民也會收聽。

薇薇安等5名護理師受命來台實習,她表示,來台灣之前一度非常恐懼,但從下飛機那一刻起,持續接受檢測,直到抵達奇美醫學中心,深感台灣防疫做得相當徹底。而奇美醫學中心也在醫院入口設置體溫篩檢站,她每天得使用APP登入體溫及填寫健康聲明卡,這段期間也被教導如何正確戴口罩、脫口罩、如何做好手部衛生等防疫細節。

「台灣真的做很多,奇美醫學中心也很安全,因此,我未被病毒感染。」遠渡重洋的她,透過親身經歷與母國分享,讓人感受台灣防疫的用心。

貝里斯和海地對於病毒感染症狀、就醫時機、全球疫情和國內公共衛生介入措施、疫苗研發及使用的可能性、氣候對疾病傳播的影響、台灣及醫院抗疫的經驗等。會議中,雙方也討論目前世界各地疫情狀況、其他國家的因應方式,並從醫學角度對全球未來復甦進行討論。

奇美醫學中心受外交部委託先前於3月30日晚間與加勒比海友邦四國視訊會議,進行防疫經驗與措施簡報分享,貝里斯17日上午再度邀訪,同日晚間8點半海地也再度邀請進行視訊會議,奇美醫學中心樂於分享防疫經驗給友邦,告訴全世界「台灣能幫助,台灣正在幫助」(Taiwan can help, Taiwan is helping)。

(中時 )