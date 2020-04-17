日本將「緊急事態宣言」的實施地區從7都府縣擴大到日本全國，並將疫情重的東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡、北海道、茨城、石川、岐阜、愛知、京都等13都道府縣列為「特別警戒」區，期限至連假結束的5月6日。

日本首相安倍晉三17日傍晚召開記者會說明指出，將「緊急事態宣言」擴大到日本全國是為了防止疫情擴大，壓迫到醫療現場。他籲請民眾繼續自律，盡量避免外出，達到人與人接觸機會減少至最少7、8成的目標。

他強調，尤其是至5月6日的黃金周連休長假，絕對要避免確診人數多的都市人潮流向地方上，以免疫情擴大到全日本，而且地方上高齡長者多，醫療體制弱，疫情可能一發不可收拾。

日本政府原本決定針對收入減半的家庭提供30萬日圓的補助，但因各界的反對而決定取消，改為每位國民發放10萬日圓（約台幣2萬8千多元）的現金補助。

安倍表示，在聽取國民及朝野政黨的意見後，決定擴大現金發放的對象，總額將達14兆日圓（約台幣3兆9千536億元），將重新編列修正預算案，盡速經國會審議通過成立。安倍強調，引起這次的混亂是他的責任，故要向國民道歉。

至於發放現金的方式，安倍表示，雷曼兄弟金融風暴時，花了3個月才將通知寄到申請人手裡。這次為了防疫，避免大批申請人趕到各市鄉村的窗口，考慮用郵寄或線上轉帳等方式分發。

針對全國的餐飲業、活動業者等各行營業額減少的業者，也將提供更廣泛的支援，中小企業補助200萬、個人補助100萬日圓。

安倍提及院內感染案例頻傳之事表示，為減少院內感染的風險，已鬆綁法規，讓所有人可用電話或網路線上看病。日本政府也將準備更多防護用品到醫療最前線，還將設病毒篩檢查中心以減少保健所的負擔。

安倍強調，已決定針對治療重症患者的醫療機構將診療報酬加倍，以改善醫護人員的待遇。安倍呼籲，「疫情擴大已逼迫到醫療現場，全體減少非必要非緊急的外出，2周後感染者必可大幅減少，一定能減少醫療現場的負擔。我們的行動關係到醫療現場的負擔，盼借大家之力減少醫療負擔，改變未來。」

(中時電子報)