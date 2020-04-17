警政署長陳家欽今天到嘉義市警二分局長竹派出所視察。（嘉義市警察局提供）

警政署長陳家欽今天到嘉義市警二分局長竹派出所視察防疫工作。（嘉義市警察局提供）

警政署長陳家欽17日到嘉義市視察警察防疫工作，關心基層員警防護裝備使用及庫存情形，市警察局表示，警方持續配合中央防疫措施，目前有12家有女陪侍的酒店及舞廳暫停營業。

陳家欽17日下午到嘉義市第二分局長竹派出所慰勉執勤員警辛勞，並與員警座談，聽取基層同仁防疫工作心得及建議，關心基層同仁防護裝備使用及庫存情形。

市警察局長張樹德表示，防疫視同作戰，警察工作配合政府防疫政策，平時也應有良好個人衛生習慣，多運動提升自我免疫力，並時時做好健康管理，保護好自己與家人的健康。

市警局表示，持續做好防疫措施，針對辦公處所如電梯、扶手及門把等加強清潔消毒，宣導「拱手、不握手、勤洗手」等防疫觀念，並超前部署在九華山地藏庵規畫異地辦公機制，實施異地辦公演練。

持續查辦假訊息工作，實施確診案例病患發病前接觸對象、場所複查、協助電子圍籬違反居家隔離、檢疫規定者訪查，並持續臨檢有女陪侍之酒店及舞廳實施臨檢，勸導業者暫停營業，共有12家業者暫停營業。

(中時 )