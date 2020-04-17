為了防範新冠病毒疫情惡化，日相安倍不僅先前將緊急狀態擴大至全國，並砸下466億日圓發給每戶2枚布口罩，不過剛出爐的「安倍口罩」卻因尺寸大小不合，引發民怨。

綜合日媒報導，布口罩每枚約200日圓，加上配送費用總計需花費約466億日圓（約新台幣130億元），也因此被揶揄是「安倍口罩」，引發在野質疑為何需花費如此經費。

不過，近日陸續有民眾在網路上抱怨口罩的尺寸太小，配戴起來不僅不舒適，且整個下巴都會露出來，兩側也無法緊貼雙頰。橫濱市一名婦女表示，收到的布口罩與一般正常不織布醫用口罩相比之下，尺寸明顯縮小不少，女性和孩童或許還能使用，但對男性來說實在太小了，防疫功效可能也大不如預期。

另外，有人認為這款布口罩尺寸太小並不實用，「國會議員都戴外科手術口罩，為什麼給現場工作人員的卻是布口罩」；也有工廠職員抱怨，口罩太小很難用，紗布太厚很難呼吸，對這種必須走動的工作來說並不實用。

(中時電子報)