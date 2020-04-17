行政院下午舉行「紓困挺製造、一起度難關」記者會，針對外界關切員工薪資補貼，經濟部次長林全能表示，有關製造業及服務業員工薪資補貼，希望下周開辦，如果下周特別條例通過，就可以申請先行動支，辦理補貼。

經濟部針對製造業紓困提出多項方案，其中工業區相關費用減收緩繳，提供經濟部工業局轄管工業區內承租土地、建築物或國有房舍者土地租金緩繳1年或減收2成（二擇一），另協助承租購土地或廠房建築物者，其公共設施維護費得減半收取，並對已申請污水處理聯接使用廠商，使用費緩繳1年，分3年平均攤還，免計收滯納金及延遲利息，已經陸續開始受理申請，直接向當地工業區服務中心申請即可。

另外，加工區相關費用緩繳，則提供區內事業單位，土地租金緩繳1年或減收2成（二擇一）、展延投資建廠期限、汙水處理費緩繳1年、營收衰退30％者，管理費緩繳1年等協助，這4項紓困措施均免息，已開始受理申請。

在薪資及營運資金補貼部分，經濟部表示，針對營業額減少5成以上有稅籍登記的製造業及技術服務業，補貼每位員工薪資4成，每人每月補貼上限 2 萬元，共補貼 3 個月，並按員工人數提供企業一次性營運資金補貼，每位員工補貼 1 萬元。

另外，第二階段的紓困方案中也有水電費減免，適用期間為今年3月1日至今年9月30日，營業額減少達15％者，減免水、電費10％ (水費每月上限7千元、低壓用戶電費每月上限10萬元)，高壓以上用戶則為申請暫停部分契約容量，減收基本電費。

針對員工薪資補貼部分，林全能說，製造業及服務業員工薪資補貼，經濟部希望下周開辦，如果下周特別條例通過，就可以申請先行動支，辦理補貼。

(中時 )