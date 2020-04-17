新 iPhone SE 今日晚上 8 點在蘋果官方網站、Apple Store App 開放預訂，電信商、電商平台以及通路商的預購大戰提前起跑。燦坤與德誼數位都已經公布預購方案，怎樣入手最省，一定要好好比價！

燦坤推新 iPhone SE 配件組 滿額贈 600 回饋金

針對第 2 代 iPhone SE，燦坤宣布 4 月 17 日中午 12 點開放預訂。燦坤也同步於線上購物平台開放預訂 iPhone SE ，定價NT$ 14,500 元起。除了經典黑、白雙色可以選擇外，燦坤也推出配件雙搭組合：專屬保護貼或保護殼，搭配三合一鏡頭組(魚眼、廣角及近拍鏡頭)，可享最高 5 折優惠。完成預訂者，將於4月24日至全省燦坤門市付款取貨；另外，燦坤再加碼回饋，購物滿額贈送 600 元回饋金，詳請可上燦坤官網查詢。

德誼數位

德誼數位 DE 宣布 17日起全台門市開放新iPhone SE預約，並推出獨家優惠。預約iPhone SE系列新機送給親愛的媽媽、並攜碼至遠傳指定方案，可獲得千元指定配件購物金，還能在「飛利浦超音波活膚水氧儀（市價$2,299）」等好禮中二選一，若是合購指定殼包、保護貼，享8折優惠。此外，德誼推出的「DE Care兩年期行動裝置保險」，優惠價$2,000起，不再擔心愛機失竊或摔壞。同時，除特別推出購新機加贈$1,000元指定配件購物金外。

德誼數位總經理黃麗容表示：「我們預期新機在銷售上會有相當好的表現；而母親節即將到來，德誼加碼放送好康，搭配指定方案贈送母親節好禮與千元購物金。同時推出果粉舊換新折抵優惠，以優於官方的回收價格體貼用戶；針對六大Android品牌用戶，更提供舊換新回收價加碼10％購物金好康，歡迎Android用戶現在就加入Apple的行列！」

第 2 代iPhone SE 推出 64GB、128GB 和 256GB 機型，並備有黑色、白色與 (PRODUCT)RED 可供選擇，售價 NT$14500 起。台灣登上首波開賣國家之列， 4 月 17 日(星期五) 晚上 8 點起 在 apple.com/tw 與 Apple Store app 開放預訂，並將於 4 月 24 日 (星期五) 在正式上市！購買 iPhone SE 還可免額外付費享有一年期 Apple TV+ 訂閱服務。

(中時電子報)