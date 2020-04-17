高雄市長韓國瑜委託高雄市前新聞局長王淺秋遞狀聲請停止罷韓投票，臺北高等行政法院17日裁定駁回韓國瑜的聲請，中選會通過罷韓案，同時決議6月6日舉行投票。高雄罷韓團體下午召開記者會。Wecare高雄發起人尹立強調，接下來就是我們高雄人的事！他要求「韓江同盟」解散。

尹立指出，韓國瑜派副市長兼任高雄市選委會的主委，用黑手來干預連署書的審查，更是以高雄人偷跑提起行政訴訟，來面對高雄人浩浩蕩蕩的民主行動；而韓國瑜心目中的偷跑，是高雄市民296天的長征。韓國瑜伸出黑手，不敵高雄人一筆一畫簽下的罷免意願；他扭曲法令，不敵中華民國憲法賦予人民的罷免權，跟不敵今天司法為高雄人的罷免意願所主持的正義。

尹立強調，接下來就是我們高雄人的事了，罷免是高雄人和韓國瑜的戰役，6月6日高雄的D-Day(攻擊發起日)前，無關政黨、無關補選，不論挺韓或反韓的政治力量，請挪開你們的手！停止介入主導。他並要求「韓江同盟」解散，國民黨的黑手不要介入罷韓，更希望所有政黨在人民後方保護罷免，監督罷免維持正常選務。

(中時電子報)